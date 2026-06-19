【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの近藤千尋が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久の丸刈り姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「予想以上に似合ってる」ラヴィット！出演芸人夫の丸刈り姿公開◆近藤千尋、夫・太田の丸刈りショットに「可愛い」近藤は「ひーぼぉくん坊主 可愛い」とコメントし、TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）