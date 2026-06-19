【モデルプレス＝2026/06/19】歌手の氷川きよしが18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。減量中に手作りしたというデザートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】48歳人気歌手「盛り付けの美しさにセンスを感じます」マヌカハニー使った減量中のデザート氷川は、木製のフォークを添えて丸皿に用意されたスイーツの写真を投稿。「減量中のデザート 糖質ゼロのヨーグルト 水分をぬいてキウイ マヌカかけ」とつづり、水切りした