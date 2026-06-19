【モデルプレス＝2026/06/19】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手、長男から「何これ？って言われ」シーフードミックスでなんちゃってエビチリ弁当◆織田信成「なんちゃってエビチリ弁当」披露2026年4月からストーリーズ投稿で高校生の長男のために作った弁当を公開している織田。この日は、昆布の佃煮をのせたご飯