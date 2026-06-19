大塚食品は、「ボンカレー」などの味づくりを長年担ってきた熟練研究員の知見を次世代へ残すため、製品開発支援AIシステム「おいしさLENS」を構築した。これまで同社の製品開発で価値があると考えられてきたのは、商品化に成功した最終レシピだった。しかし、AIの活用により、そこへ至るまでの多数の試作や、商品にならなかったレシピも、次の開発に生かせる学習資産となる。先人が積み重ねた経験や判断を途切れさせず、次世代の研