ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・午前８時）に虎太郎役で出演している俳優の小林虎之介が、大学中退の経緯を語った。１９日に放送されたＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。俳優になった経緯を聞かれ、大学時代の話に。「本当にやりたいことがなさ過ぎて、人生に飽きてきた時があったんですよ」。見かねた父親が「ぐーたらしてるんだったら」と、映画「ボヘミアン・ラプソディ」の