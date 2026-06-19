◆ゴルフ日本女子アマ選手権カープレミア最終日（１９日、北海道・ブルックスＣＣ＝６５７８ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、２打差３位で出た１８歳の長沢愛羅（日本ウェルネススポーツ大１年）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１２アンダーで逆転優勝。２０２４年日本ジュニア選手権（１５〜１７歳の部）に続く２冠を達成した。首位で出た広吉優梨菜（福岡第一高２年）は４バーディー、２ボギー