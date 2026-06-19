新型N-BOX CUSTOMはデザイン変更で表情一新！ ホンダN-BOXカスタムターボ｜Honda N-BOX Custom Turbo 2023年10月に発売された3代目N-BOXは、上質なデザインや広い室内空間に加え、開放感のある視界が生み出す運転のしやすさなどにより、幅広い層から好評を得ている。また、先進の安全運転支援システム「ホンダ センシング」を全タイプに標準装備し、JNCAP（自動車アセスメント「Japan New Car Assessment Program」の略