ファッションブランド「GU」の公式インスタグラムが19日までに更新され、“二の腕を出さない”夏のコーディネート6選を紹介した。【写真】「全部可愛い」「真似したい」GUアイテムを使った二の腕を出さない夏コーデ6選※2枚目〜「二の腕出さない 夏コーデ（6LOOK）」と題した投稿では、気になる部分をカバーしながらおしゃれを楽しめる着こなしを提案。各コーデにはアイテム名と価格も掲載されており、手軽に取り入れやすい