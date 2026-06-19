タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00）に出演。「芸能人でめっちゃ好きな人できた」と、好きな人を実名告白した。【写真】Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開したはるな愛この日はタレントの鈴木奈々（37）と共に出演。5年ほど前に離婚した鈴木が「最近本当に人を好きになれない」と悩みを打ち明けると、はるなが突然、「ちょっと待って〜私、芸能人で