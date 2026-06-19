男性9人組「SUPER★DRAGON」が19日、都内で7月11日スタートのフジテレビの冠番組「スパドラ★クエスト」の会見に出席した。田中洸希は「物理的に泥まみれになるくらい体を張れたら」と意気込んだ。結成11年目で、グループ初の冠バラエティー番組。古川毅は、放送決定を聞いた瞬間を「びっくりしました」と振り返る。「このタイミングで初冠バラエティー番組ということで、自分たちがこういう場所に向いているのかも、挑戦とい