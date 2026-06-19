俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式キャラクター「ヴィヴァンちゃん」の公式SNSが19日に更新され、「サンリオキャラクターズ」とコラボすることが予告された。【写真】「ノコル様がそのまますぎるー」公開された総勢6キャラのコラボビジュアル投稿では、「#サンリオキャラクターズ と 日曜劇場『#VIVANT』のコラボが決定 続報をお楽しみに」とのコメントとともに、マイメロディ、ハロー