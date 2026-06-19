岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は4日目を迎えた。8R。荒井崇博（48＝長崎）は山崎賢人との連結を外しかけるも何とかドッキングして2着を確保。「普通にレースすればいいのに。脇本に入られるなんて言語道断やろ。はぐれメタルになるよりは失格の方がいいというくらいの気持ちで内に行った。賢人クオリティーやね」言葉が強いが終始ご機嫌だった。見事な再連結ぶりに驚くが、荒井がドラクエに詳しいことにも、また驚