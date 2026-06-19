稲盛財団（京都市、金澤しのぶ理事長）は１９日、科学や文明の発展に貢献した人をたたえる「第４１回京都賞」に、次世代の太陽光発電「ペロブスカイト太陽電池」を発明した桐蔭横浜大特任教授の宮坂力（つとむ）氏（７２）（先端技術部門）ら３人を選んだと発表した。授賞式は１１月１０日、京都市で開かれ、それぞれに賞金１億円が贈られる。ペロブスカイト太陽電池は従来の太陽電池と比べ薄くて軽く、曲げることもできる。ビ