口臭や口の乾き、歯周病など、口回りのお悩みケアに効果的だという「歯ヨガ」。考案者である、小島歯科医院の小島理恵副院長に教わりました。【写真を見る】正しい「舌」の位置は上or下？『歯ヨガ』で口臭＆顔のむくみケア【ひるおび】口周りの筋肉を動かす「歯ヨガ」とは「歯ヨガ」は、口の筋肉を正しくバランスよく動かし、姿勢や呼吸を整えることで、身体を健康へと導くメソッドです。小島歯科医院 小島理恵副院長：口は、単独