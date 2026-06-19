千葉・船橋市立船橋高サッカー部出身ペナルティのヒデ（55）が19日、TBS系「ひるおび」に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、日本代表が21日の次戦で対決するチュニジアの指揮官に急きょ就任したフランス人監督についてコメントした。番組では、チュニジアの練習初日で就任したばかりの新監督エルベ・ルナール監督が選手にカミナリを落としたとのニュースを伝えた。チュニジアでは公用語がフランス語であ