千葉・船橋市立船橋高サッカー部出身のペナルティのヒデ（55）が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の日本代表に選ばれた高校の後輩についてコメントした。日本代表の21日に行われる1次リーグF組第2戦チュニジア戦の展望について、この日番組を休んだ恵俊彰の代理MC八代英輝弁護士が「ヒデさん、いかがですか」と尋ねた。ヒデは「同じ高校のクラブの後輩