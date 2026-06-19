18年ぶり復活！日産は2026年6月4日、フィリピンで開催された国際モーターショーに出展し、新型セダン「プリメーラ EV」を公開しました。初代プリメーラは1990年にデビューしたコンパクトセダンです。正統派セダンにふさわしいパッケージと端正なデザイン、量産FF車として世界初のマルチリンク式サスペンションを搭載し、欧州車にも引けを取らない優れた操縦安定性と上質な乗り味で人気を博しました。【動画】超カッコイイ！ こ