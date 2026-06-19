カフェでは「モリゾウ」の名前を冠した一杯の「お茶」も2000年シドニー、2004年アテネ両五輪金メダリストで元政治家の谷亮子さんが、2026年6月10日に自身のInstagramを更新。将来の市販化を見据え、レクサスが次世代スポーツカーとして開発を進める「Lexus LFA Concept（以下、LFA コンセプト）」の実車を見学したことを報告しました。【動画】超カッコいい！ これが金メダリスト「谷亮子」も大興奮の「和製スーパーカー」です