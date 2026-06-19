私はクミ（30代）。子どもは娘のカリン（小4）で、ひとりっ子です。そのため、私は子どもが2人以上いる人の気持ちがわからないのかもしれません……。先日、娘の友だちのアイちゃん（小4）に、旅行のお土産を買いました。娘が選んだもので、自分とお揃いのペンです。いつもお土産をもらっているので、私は家族用に少しお高めのお菓子も買って渡しました。しかし、その日の夜に来たアイちゃんのママからのLINEには、「アイの弟もペ