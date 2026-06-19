＜i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘最終日◇19日◇筑紫ヶ丘ゴルフクラブ（福岡県）◇6939ヤード・パー71＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。トータル16アンダー・首位タイでホールアウトした現役高校生プロ・加藤金次郎が、玉城海伍をプレーオフ2ホール目で下してツアー初優勝を果たした。【連続写真】“天才”加藤金次郎のドライバースイング16歳44日での優勝はツアー史上最年少記録。昨年の「Novil Cup」を