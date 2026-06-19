2026 NHKサッカーテーマに起用されている米津玄師「烏」のミュージックビデオが公開された。【動画】“笑顔”が話題米津玄師「烏」ミュージックビデオ「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団の中にいながらも、一人ひとりが独立した個人でいるという在り方を肯定し、競争という構造の中にそっと“すきま風”を吹かせられたらという気持ちで作られた。タイト