人気アニメ映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の日本語吹替版追加キャストが発表され、銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優の出演が明らかになった。【動画】MX4D＆4DX特別予告映像「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※1ドル＝159円換算）を記録する人気シリーズ。2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役としてスクリーンに帰っ