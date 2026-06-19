俳優・杉咲花が、きょう19日発売『フィガロジャポン』8月号（CCCメディアハウス）の表紙を飾る。杉咲は、同誌の「ティファニーと内なるきらめき」と題したカバーストーリーにも登場し、洗練されたティファニージュエリーを身にまとい、そばかすをのぞかせた圧巻のビジュアルを披露する。【写真】ジャケットスタイルで登場する有村架純占い特集では、第一線を走り続ける俳優・有村架純にフォーカスした企画「星読みyujiが解く、