アメリカのバンス副大統領が、イランとの交渉のため、18日に予定していたスイスへの出発を延期したことが明らかになりました。ホワイトハウスの報道官は18日、バンス副大統領がイランとの最終合意に向けた交渉のため訪問を予定していたスイスへの渡航を延期したと発表しました。延期の理由について、「手配上の問題」としていますが、アメリカメディアはレバノンでの停戦が不安定なことが関係していると指摘しています。アメリカと