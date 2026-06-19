昨年の漫才日本一決定戦「Mー1グランプリ」王者、たくろうの赤木裕（34）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。「似ている」と言われた後輩芸人を明かした。番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。レインボーのジャンボたかお（36）はダウ90000の蓮見翔に「圧倒的に華がないところがかわいい」と語った。「本当に才能あるじゃないですか。でも本当に華がないから