さすがにこれは言いすぎだろう。韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は１９日、「キム・ヘソンに朗報だ２回目のＤＦＡ→エスピナルＦＡ選択→ドジャースを離れる」との記事を配信した。トミー・エドマン内野手（３１）の復帰にともないサンチアゴ・エスピナル内野手（３１）が２度目のＤＦＡ（＝事実上の戦力外）となった。エスピナルはウエーバー公示を経てのマイナー行きを拒否し退団を選択した。記事は「エドマンが復帰