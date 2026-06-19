「引かないっすよ。絶対に」――古川雄輝と長野凌大(原因は自分にある。)がW主演を務めるCBCテレビのドラマ『普通の恋愛』が、7月2日25時30分からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される(毎週木曜深夜最新話配信)。会社では上司と部下の関係である一良と慶伊が、過去の恋愛や家族への告白、12歳差と同性であることへの不安に向き合いながら、“普通”とは何かを問いかけていく。『普通の恋愛』○直正也の電子コミック