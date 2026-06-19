青春のおそばやさん ＋－の「茶そばサラダ1200円」 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、うどん県、香川から、梅雨どきの今こそすすりたい、ヘルシーなそばを紹介します！ 高松市は栗林公園のすぐ近く、「青春のおそばやさん ＋－（たすひく）」。 実はこちらのお店、働くスタッフの皆さんも人気の理由の一つなんです。 （青春のおそばやさん ＋－／ウッドワ&