【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】TBS山本恵里伽アナの《事実婚報告》に賛否両論…そもそもアナウンサーはプライベートを公表すべき？たしかにサッカーってCM入れづらいですよね競技として。試合が始まってしまうとハーフタイム以外にはなかなか「CMを挟む余地」がない。だから試合開始前や開始後にたくさんCM入れるわけですが、ぶっちゃけ試合結果が出たあとは、一気に視聴率が下がっちゃいますしね。