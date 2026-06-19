小売売上高（5月）15:00 結果1.2% 予想0.4%前回-1.3%（前月比) 結果3.2% 予想1.8%前回0.0%（前年比) 結果1.2% 予想0.2%前回-0.4%（除自動車燃料・前月比) 結果4.6% 予想3.1%前回1.1%（除自動車燃料・前年比)