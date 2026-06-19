女優の有村架純が朝の生放送に出演し、その美ぼうにネットは目を奪われた。この日に公開された主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）を宣伝するため、日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に登場。番組の公式インスタグラムには、司会の水卜麻美アナと「ＺＩＰ」ポーズを披露する２ショットが公開された。ノースリーブのセットアップをマニッシュに着こなし、さわやかさと上品