日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。食卓をそっと彩る、大根で作る“万能サラダ”のレシピを紹介し、12万回再生超えの反響を呼んでいる（18日午後6時時点）。【動画】「夏に最適メニュー」「さっぱり美味しそう」大根で作る“万能サラダ”のレシピ＆作り方◆手に入りやすい「大根」で作る“フランス風”サラダフランス料理に精通す