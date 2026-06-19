ジュニアの川崎皇輝（※崎＝たつさき）が主演し、7月7日から30日まで東京・シアタークリエにて上演されるミュージカル『町田くんの世界』稽古場公開・記念会見が行われた。会見に登壇した演出のウォーリー木下、川崎、キャストの長澤樹、湖月わたる、吉野圭吾らからのコメントも到着した。【写真】新たな“町田くん”をみせる川崎皇輝『町田くんの世界』は、安藤ゆき氏により2015年から18年まで『別冊マーガレット』（集英社刊