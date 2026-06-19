企業がAIを用いて実施する選考が公平な評価につながると思うか採用試験を受けたことがある若者千人に、人工知能（AI）を取り入れた選考が公平な評価につながるかどうかを尋ねたところ、約4割が「つながる」と答えたことが19日、連合の調査で分かった。「客観性が高い」「人間の独断がない」などを理由として挙げた。つながらないとしたのは2割。企業の採用活動にAIを導入する動きが広がっており、20.6％がAI面接を経験したことが