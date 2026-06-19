◇女子ゴルフ日本女子アマチュア選手権最終日（2026年6月19日北海道北海道ブルックスCC＝6578ヤード、パー72）首位と2打差の3位から出た長沢愛羅（18＝日本スポーツウェルネス大）が7バーディー、1ボギーの66をマークし、通算12アンダーで逆転優勝を飾った。初日から首位を走っていた広吉優梨菜（16＝福岡第一高）は70で回り、通算10アンダーで2打差の2位に終わった。同じく首位から出た岩永杏奈（17＝大阪桐蔭高）