NPB(日本野球機構)は19日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第20回中間発表を行いました。激戦を見せる遊撃手部門では、1日で首位が交代。前日発表時点で日本ハム・水野達稀選手が3,000票ほどの差をつけて首位に再浮上していましたが、今回の発表でロッテ・友杉篤輝選手が2,000票ほどの差をつけて抜き返しました。さらに全部門でトップが20万票を突破。着実に票数を伸ばしています。ファン投票は6