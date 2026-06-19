NPB(日本野球機構)は19日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第20回中間発表を行いました。外野手部門の阪神の森下翔太選手に続き、三塁手部門の阪神の佐藤輝明選手も50万票を突破しました。トップから3位までの票に変動はありませんでした。ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。▽セ・リーグ ファン投票 第20回中間発表【先発投手】1位 山野太一(ヤクルト)