6月18日（現地時間17日）。ワシントン・ウィザーズのトレイ・ヤングが、2026－27シーズンの契約（プレーヤーオプション）を破棄し、制限なしFA（フリーエージェント）になる予定だと『Andscape』のマーク・スピアーズ記者が報じた。 ヤングの来シーズンの年俸は約4897万ドル（約78億8417万円）。今夏FAになったとしても、ウィザーズとの再契約が最有力