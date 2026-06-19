ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」より、完全ワイヤレスイヤホン『Live Buds 4』および『Live Beam 4』を6月25日に発売することを発表した。 【画像あり】JBL独自のスマート充電ケースは刷新カラーバリエーション 『Live Buds 4』はバッズ型デザイン、『Live Beam 4』は独自のショートスティック型デザインを採用した新世代の完全ワイヤレスイヤ