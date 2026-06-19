日本時間17日に行われたFIFAワールドカップ2026は、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの独壇場となった。6大会連続W杯出場を果たしたアルジェリア代表戦で衝撃のハットトリックを達成した大エースは、チームの3−0での白星発進に貢献。しかし、先制点を決めた直後には涙を流している様子も見られ、何か大きなものを背負いながらプレーしていることが推察できた。グループJ 第1節 アルジェリア代表戦に先発したメッシは、前半