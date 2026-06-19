首都圏と関西の都市部を中心に麻疹がはやっている。過去10年間で最多を記録した2019年の同時期を超える勢いで、記録更新も時間の問題のようだ。特に今の10代後半〜30代は麻疹ウイルスに自然暴露してきた50代以上とは違って免疫保有率が低く、今回も流行の中心にいる。麻疹は小児のみならず若年成人の病気と考えるべきだろう。麻疹の症状をおさらいしておこう。麻疹の典型的な症状は、感染10〜12日の潜伏期間を経て38℃前後