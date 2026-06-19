サンフレッチェ広島は19日、森〓浩司アンバサダーが今年6月末日をもって同職を退任することをクラブ公式サイト上で発表した。広島のクラブ公式サイトには、次のように森〓氏のコメントが掲載されている。「サンフレッチェ広島を愛するすべての皆様へ」「いつも温かいサポートをいただき、誠にありがとうございます。ユースで3年、選手として17年、アンバサダーとして10年と、サンフレッチェ広島の一員として約30年過ごした日々