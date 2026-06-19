森保ジャパンはユニホームのみならず、試合直前の練習時に身にまとう、ウォームアップアップ着でも“強豪国”だ。米大手スポーツチャンネル『ESPN』は、日本代表のアウェーユニホームを「北中米W杯ユニホームランキング」で２位に選出。「発売と同時に完売となったのも納得だ」と大絶賛した。同メディアはそして今回、「北中米W杯ウォームアップ着ランキング」を発表。「The Good（良い）」「The Bad（悪い）」「THE UGLY（