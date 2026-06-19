19日15時現在の日経平均株価は前日比242.30円（-0.34％）安の7万811.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は546、値下がりは976、変わらずは33と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は153.87円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ファストリ が147.23円、イビデン が63.02円、ＳＢＧ が34.59円、リクルート が31.68円と続いている。 プラス寄与度トップはア