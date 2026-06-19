TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社／東京エリア：地上波9ch）で放送中の『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜18:00～18:30）は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、各界のトップランナーをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組。 あす6月20日（土）の放送では、前回に引