乃木坂46の遠藤さくら＆井上和が、集英社が毎年夏に行っている「ナツイチ2026」のメインキャラクターに就任した。【ソロカットあり】可憐な浴衣姿を披露した遠藤さくら＆井上和「ナツイチ」は、1977年に創刊した集英社文庫が、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施している夏の文庫フェア。1991年にスタートし今年で36回目。本リリースでは、全国およそ3500軒の書店で、きょう19日から9月30日まで実施する。乃