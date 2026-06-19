６月の「父の日」で贈り物の定番だったネクタイ。クールビズの定着やコロナ禍などで需要が落ち込み、流通量はバブル期から８割も減少するなどし、その座を追われつつある。苦境を克服しようと、新たな商品の製造に乗り出す生産者も相次いでいる。（広瀬航太郎、柳沼晃太朗）百貨店売り場縮小東京・銀座の百貨店「松屋銀座」の紳士服売り場には、紺やえんじなどの約８００本のネクタイが並ぶ。明るい色の商品は少なく、紳士服