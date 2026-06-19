サッカー日本代表のMF久保建英選手が、日本時間21日に行われるFIFAワールドカップ・グループF第2戦のチュニジア戦を欠場することが決まりました。久保選手の不在について、MF中村敬斗選手は「特にチュニジア戦みたいにひかれた相手にとっては久保選手のような創造性だったり、みんなが驚くようなプレーがないっていうのはちょっと僕らとしては痛いかなと思います」とコメント。それでも「いるメンバーでベストをつくすのが大事。明