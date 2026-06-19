落語団体によるファン感謝祭が５〜６月に東京都内で相次いで開かれた。落語芸術協会は５月２４日に「芸協らくごまつり」、落語協会が６月７日に「謝楽祭」を開催し、大勢の来場客でにぎわった。「芸協らくごまつり」は元々小学校だった芸能花伝舎（新宿区）で行われ、体育館が会場の寄席が活況だった。落語家の瀧川鯉昇は若手時代の思い出を基にした新作浪曲を披露し、人気浪曲師の奈々福が特別に曲師となり三味線を弾いた。お