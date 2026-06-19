お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）にゲスト出演。パーソナリティーの中川家にタメ口でツッコミを入れる一幕があった。兄の剛が「えんとつ町のプペルっていうのは簡単にいうとどういう話？」と質問。西野は「えんとつ町という、煙で覆われた町がございます。そして町の人たちが…」などと詳しく説明。すると西野が「あいづちぐらい打てや！」とツッコミを